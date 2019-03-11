ضربة قاتله لـ "بين سبوت".. وموسى يفجر مفاجأة عن مونديال قطر

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علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار الإتحاد الأسيوي لكرة القدم، بالغاء احتكار قنوات بين سبورت القطرية، على بث البطولة الأسيوية، وقال موسى ، القنوات القطرية تلقت أول ضربة بعد  صدور هذا القرار.
وتابع موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قنوات بين سبورت القطرية دفعت رشاوى إلى الكثير من خلال الحصول على إذاعة البطولة الآسيوية لكرة القدم.
وتابع، أن «قطر في الضياع وبداية لإلغاء كأس العالم»، موضحا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقى خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد إلغاء احتكار قنوات بين سبورت القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية فى المملكة، وذلك بناء على ما أطلع عليه الاتحاد من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث بين سبورت فى المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين فى المملكة .
وتابع موسى أن البيان أفاد باتخاذ قرار بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات BEIN SPORT وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال والدحيل القطري والتي تقام مساء غد الثلاثاء كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.


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