سفير مصر بإثيوبيا يكشف تطورات حادث الطائرة المنكوبة

11 مارس 2019 - 11:43 م

وجه السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في إثيوبيا، التعازي للشعب المصري كله وأسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، متابعًا: "السفارة المصرية في إثيوبيا تواصلت مع أسر الضحايا".



وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية ""dmc مساء الإثنين، أن الخارجية الإثيوبية نظمت جلسة إحاطة لممثلي سفارات الدول التي منها ضحايا في الحادث، وأفادت بأن منطقة الحادث ما زالت مغلقة لحين وصول بعض الخبراء الدوليين، وممثلي منظمة الطيران المدني الدولية، وأنه بدأت الإجراءات الأولية لمحاولة التعرف على جثث بعض الضحايا.



وأوضح أن العملية ستستغرق وقتًا قد يمتد من أسبوع إلى 3 أسابيع، لافتًا إلى أن ممثلي السفارات أكدوا على سرعة التعرف بهويات وجثامين الضحايا وإجراءات نقلهم.

