» صحيفة سعودية تكشف عن الناقل الجديد لبطولات الاتحاد الأسيوي

12 مارس 2019 - 12:06 ص

كشفت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، عبر مصادرها الخاصة، عن أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اجتمع الأسبوع الماضي بمسؤولي أربع أطراف فاعلة في النقل التلفزيوني في العاصمة الرياض وهي MBC وروتانا خليجية وKSA SPORTS وشركة الاتصالات السعودية وتباحث معهم بشأن الناقل التلفزيوني السعودي للمسابقات الآسيوية وترتيب مستقبل النقل الجديد وذلك في عملية استباقية لقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمنع احتكار "بي إن سبورت" القطرية في السعودية لوجود مخالفات قانونية وجسيمة ارتكبتها في السوق السعودي.



وستقوم شبكة "بي إن سبورت" بنقل البطولات الآسيوية كونها مالكة للحقوق التلفزيونية، لكن لأول مرة وبشكل غير مسبوق ستُبث المباريات تلفزيونياً داخل السعودية على منصات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقناة يوتيوب كخطوة أولى وبدون شعار "بي إن سبورت" حتى يتم إنهاء ترتيبات الناقل المحلي.



وسيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ببث أولى المباريات غداً الثلاثاء عبر منصات رقمية خاصة وقناة يوتيوب يعقبها ترتيب إجراءات الناقل التلفزيوني السعودي من خلال ترسية عقد لناقل محلي قريباً.