لأول مرة "صلاح" يتحدث بصراحة مطلقه عن انتقاله للريال

تحدث نجمنا المصري، محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الانجليزي، لول مره عن الأنباء المتداولة بشأن انتقاله لريال مدريد الأسباني أو يوفونتس الإيطالي، قائلأ، أنه ليس من المنطقي الحديث عن مفاوضات مع أي نادي حالياً سواء ريال مدريد أو غيره في ظل منافسة فريقي على لقب الدوري الإنجليزي.



وقال صلاح في مؤتمر صحفي يوم الاثنين في مدينة ليفربول الانجليزية إن " الحديث عن مفاوضات مع يوفنتوس أو ريال مدريد سابقة لأوانها، نحن في مرحلة مهمة من الموسم وهي الأهم، لكن سنرى ماذا سيحدث في الصيف."

وقال صلاح في مؤتمر صحفي يوم الاثنين في مدينة ليفربول الانجليزية إن " الحديث عن مفاوضات مع يوفنتوس أو ريال مدريد سابقة لأوانها، نحن في مرحلة مهمة من الموسم وهي الأهم، لكن سنرى ماذا سيحدث في الصيف."