  • الثلاثاء 12 مارس 2019
  • بتوقيت مصر03:49 ص
بحث متقدم
وزير التموين

"المصيلحي" يتحدث بصراحة غير مسبوقه عن "إلغاء الدعم"

بسبب تعويم الجنيه.. رواتب الموظفين تترنح إلى النصف

بشرى سارة للموظفين في شهر مارس

إبراهيم فايق

سر غياب إبراهيم فايق عن برنامجه الجديد

صلاح

لأول مرة "صلاح" يتحدث بصراحة مطلقه عن انتقاله للريال

الإعلامي أحمد موسى

ضربة قاتله لـ "بين سبوت".. وموسى يفجر مفاجأة عن مونديال قطر

كامل الوزير

أديب: "كامل الوزير مقبل على مشكلة كبرى لهذا السبب"

شهداء سيناء

اقتراح برلماني لتكريم الشهداء في بطاقات الرقم القومي

أديب

" أديب" يرد على رسالة متحدث جيش الاحتلال لهيفاء وهبي

القبض على بلطجي تحرش بفتاه بالمنوفية

في العمل أو الشارع.. عقوبات رادعة للمتحرشين

جانب من الفيديو

ماذا قالت الفتاتان صاحبتا واقعة السرقة داخل المسجد في اعترافاتهما؟

لأول مرة "صلاح" يتحدث بصراحة مطلقه عن انتقاله للريال

الرياضة

صلاح
صلاح

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

تعرف على الإعلامى الذى رفضت نوال الزغبي الزواج منه

#

أخطر ما قاله خبير أمني عن عودة "الدواعش"

#

«عبدالعال» ينشر أسماء 145 نائب «مزوغ»

#

شاهد.. ما قاله والد إرهابي الدرب الأحمر عقب وفاته

تحدث نجمنا المصري، محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الانجليزي، لول مره عن الأنباء المتداولة بشأن انتقاله لريال مدريد الأسباني أو يوفونتس الإيطالي، قائلأ، أنه ليس من المنطقي الحديث عن مفاوضات مع أي نادي حالياً سواء ريال مدريد أو غيره في ظل منافسة فريقي على لقب الدوري الإنجليزي.
وقال صلاح في مؤتمر صحفي يوم الاثنين في مدينة ليفربول الانجليزية إن " الحديث عن مفاوضات مع يوفنتوس أو ريال مدريد سابقة لأوانها، نحن في مرحلة مهمة من الموسم وهي الأهم، لكن سنرى ماذا سيحدث في الصيف."
وأضاف: "المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي شرسة للغاية مع مانشستر سيتي، هدفنا هو الفوز في كل مبارياتنا، ومن ثم ننتظر نتائج المنافسين، نحن في مرحلة لا يجب علينا أن نفقد فيها أي نقطة في الدوري، حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن جماهير النادي هنا تطمح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بشدة، لذا لا أمانع في التضحية بحلمي من أجل فوز النادي بالدوري ومن أجل جماهير المدينة، لكن إذا فزنا بالبطولتين، سيكون شيئًا عظيمًا بكل تأكيد."
وأوضح: "هناك ثلاثة لاعبين في الملاعب ألهموني هم البرازيلي رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي فرانشيسكو توتي".
ويحتل صلاح المركز الثاني في سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، خلف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

حتى لا ننظر خلفنا.. غاضبين

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لاعب مصري يستعد للظهورمع نادي ألماني كبير
» مدرب منتخب مصر الأسبق لـ "السيسي": والله أنت حبيبي
» صحيفة سعودية تكشف عن الناقل الجديد لبطولات الاتحاد الأسيوي
» خالد يوسف عن فيديوهاته الإباحية: الرذيلة كانت في غرفة مغلقة
» تعليق مثير لـ"أديب" على أحداث الجزائر الأخيرة
» الرئاسة الجزائرية تعلن طرح دستور جديد للاستفتاء الشعبي
» مذيع «الجزيرة» يُحرج قيادي إخواني وينتصر لـ«السيسي»
» دبي تدشن كاميرات تقرأ مدى السعادة بالجهات الحكومية
» «مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
» 900 مليار دولار تكلفة الحروب بدول عربية في 8 سنوات
» شركة طيران تعلق العمل بطائرات "بوينغ 737"

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك