  • الثلاثاء 12 مارس 2019
  • بتوقيت مصر03:50 ص
بحث متقدم
وزير التموين

"المصيلحي" يتحدث بصراحة غير مسبوقه عن "إلغاء الدعم"

بسبب تعويم الجنيه.. رواتب الموظفين تترنح إلى النصف

بشرى سارة للموظفين في شهر مارس

إبراهيم فايق

سر غياب إبراهيم فايق عن برنامجه الجديد

صلاح

لأول مرة "صلاح" يتحدث بصراحة مطلقه عن انتقاله للريال

الإعلامي أحمد موسى

ضربة قاتله لـ "بين سبوت".. وموسى يفجر مفاجأة عن مونديال قطر

كامل الوزير

أديب: "كامل الوزير مقبل على مشكلة كبرى لهذا السبب"

شهداء سيناء

اقتراح برلماني لتكريم الشهداء في بطاقات الرقم القومي

أديب

" أديب" يرد على رسالة متحدث جيش الاحتلال لهيفاء وهبي

القبض على بلطجي تحرش بفتاه بالمنوفية

في العمل أو الشارع.. عقوبات رادعة للمتحرشين

جانب من الفيديو

ماذا قالت الفتاتان صاحبتا واقعة السرقة داخل المسجد في اعترافاتهما؟

سر غياب إبراهيم فايق عن برنامجه الجديد

الرياضة

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

تسريب فيديو من كواليس برنامج "إبراهيم فايق" .. ويكشف سر غريب

#

إعلامي شهير يتأثر بالحديث عن والده.. لهذا السبب

#

سر اختفاء محمد صلاح من «السوشيال ميديا»

#

الكشف عن مفاجأة مدوية وراء غلق "صلاح" لحساباته

تسأل العديد من متابعي برنامج، "نمبر ون" المذاع عبر فضائية النهار، عن سر  غياب مقدم البرنامج الإعلامي إبراهيم فايق عن الحلقتين الماضيتين، وإذاعة حلقات مسجلة، وكشفت مصادر لـ"المصريون" أن "فايق" غير متواجد في مصر نظرا لسفره إلى مدينة ليفربول الإنجليزية لحضور مراسم توقيع عقد شراكة بين النجم المصري محمد صلاح واحد البنوك المصرية الراعية لفايق وبرامجه عبر التلفزيون والإذاعة.
وتأكدت "المصريون" من صحة كلام مصادرها بالرجوع لحساب إبراهيم فايق الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حيث قام "فايق" ببث بعض اجزاء من مباراة ليفربول أول أمس الأحد من قلب ملعب الأنفيلد عبر حسابه، كما نشر بعض الصور من المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الاثنين وصورة أ خرى رفقة محمد صلاح.
وعلق فايق على المؤتمر الذي وقع فيه صلاح عقد رعاية جديد، قائلا "مشاهدات كتير شوفتها هنا في ليفربول وأنا بحضر مؤتمر توقيع الشراكة بين أحد البنوك ومحمد صلاح.. الراجل حرفيا هنا نمبر 1، والبلد كلها بتعشقه شباب وعواجيز وصغيرين".
وأضاف، في تغريده عبر تويتر "صورته في كل مكان.. بسيط وجدع زي ماهو متغيرش،عجبني المؤتمر منظم وراقي عجبني لانه مصريين اللي عاملينه باحترافية وبساطة".


ويأتي برنامج نمبر وان تقديم إبراهيم فايق من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر والنصف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

حتى لا ننظر خلفنا.. غاضبين

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لاعب مصري يستعد للظهورمع نادي ألماني كبير
» مدرب منتخب مصر الأسبق لـ "السيسي": والله أنت حبيبي
» صحيفة سعودية تكشف عن الناقل الجديد لبطولات الاتحاد الأسيوي
» خالد يوسف عن فيديوهاته الإباحية: الرذيلة كانت في غرفة مغلقة
» تعليق مثير لـ"أديب" على أحداث الجزائر الأخيرة
» الرئاسة الجزائرية تعلن طرح دستور جديد للاستفتاء الشعبي
» مذيع «الجزيرة» يُحرج قيادي إخواني وينتصر لـ«السيسي»
» دبي تدشن كاميرات تقرأ مدى السعادة بالجهات الحكومية
» «مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
» 900 مليار دولار تكلفة الحروب بدول عربية في 8 سنوات
» شركة طيران تعلق العمل بطائرات "بوينغ 737"

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك