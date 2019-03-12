سر غياب إبراهيم فايق عن برنامجه الجديد

تسأل العديد من متابعي برنامج، "نمبر ون" المذاع عبر فضائية النهار، عن سر غياب مقدم البرنامج الإعلامي إبراهيم فايق عن الحلقتين الماضيتين، وإذاعة حلقات مسجلة، وكشفت مصادر لـ"المصريون" أن "فايق" غير متواجد في مصر نظرا لسفره إلى مدينة ليفربول الإنجليزية لحضور مراسم توقيع عقد شراكة بين النجم المصري محمد صلاح واحد البنوك المصرية الراعية لفايق وبرامجه عبر التلفزيون والإذاعة.

وتأكدت "المصريون" من صحة كلام مصادرها بالرجوع لحساب إبراهيم فايق الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حيث قام "فايق" ببث بعض اجزاء من مباراة ليفربول أول أمس الأحد من قلب ملعب الأنفيلد عبر حسابه، كما نشر بعض الصور من المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الاثنين وصورة أ خرى رفقة محمد صلاح.

وعلق فايق على المؤتمر الذي وقع فيه صلاح عقد رعاية جديد، قائلا "مشاهدات كتير شوفتها هنا في ليفربول وأنا بحضر مؤتمر توقيع الشراكة بين أحد البنوك ومحمد صلاح.. الراجل حرفيا هنا نمبر 1، والبلد كلها بتعشقه شباب وعواجيز وصغيرين".

وأضاف، في تغريده عبر تويتر "صورته في كل مكان.. بسيط وجدع زي ماهو متغيرش،عجبني المؤتمر منظم وراقي عجبني لانه مصريين اللي عاملينه باحترافية وبساطة".





ويأتي برنامج نمبر وان تقديم إبراهيم فايق من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر والنصف.