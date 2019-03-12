تفاصيل لقاء ولي عهد أبو ظبي برئيس المخابرات المصرية

12 مارس 2019 - 12:00 ص

استقبل ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، الإثنين، في قصر البحر، رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل.



وبحث ولي عهد أبوظبي مع رئيس جهاز المخابرات، التطورات التي تشهدها المنطقة وعددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



كما تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى العلاقات التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

