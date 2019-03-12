بشرى سارة للموظفين في شهر مارس

12 مارس 2019 - 01:15 ص

زف الإعلامي سيد علي، بشرى سارة للموظفين المصريين خلال تقديم برنامج "حضرت المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث.



وقال علي، إن شهر مارس الجاري سوف يشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها بسبب الجيوب الفضية، وأن المصريين سوف يحصلون على 10 أجازة هذا الشهر بسببها.

وأشار: إلى أن ظاهرة الجيوب الفضية تعني أن يوم الجمعة سوف يتكرر هذا الشهر 5 مرات، وأيضا سوف يتكرر يوم السبت 5 مرات، وبذلك يكون الإجمالي 10 أيام.





