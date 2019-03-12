"المصيلحي" يتحدث بصراحة غير مسبوقه عن "إلغاء الدعم"

12 مارس 2019 - 01:18 ص

تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصراحة غير مسبوقه عن انباء إلغاء الدعم، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأثنين.



وقال "المصيلحي استمرار الدعم بالطريقة الموجود عليها الآن، سيتسبب فى أزمة كبيرة، ولن تستطيع الدولة تقديم الدعم بهذا الشكل، وللأسف الأكثر احتياجا هو من سيضار، لذلك الحل هو هيكلة هذا الدعم لضمان وصوله لمستحقيه".



وأضاف أن أرقام الدعم كبيرة جدا، ومع الوقت مش هنقدر نكمل، وبالتالي فلابد من استمرارية إجراءات تقنية قواعد البيانات والتظلمات"، موجها حديثه للنواب قائلا "أوعدكم بمنع وجود المشاكل فى قواعد البيانات، وسنحدد قريبا من هم الأكثر احتياجا ومتوسط الاحتياج".