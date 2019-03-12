» مدرب منتخب مصر الأسبق لـ "السيسي": والله أنت حبيبي

12 مارس 2019 - 01:41 ص

وجه الكابتن، فكري صالح، مدرب حراس منتخب مصر الأسبق، رساله للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر من خلالها عن حبه الشديد له.



ونشر "صالح" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي توتير، صوره للسيسي، وعلق عليها قائلا: "والله انت حبيبى وربنا يحفظك لى ولمصر والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين".



