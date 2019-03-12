» لاعب مصري يستعد للظهورمع نادي ألماني كبير

12 مارس 2019 - 01:50 ص

اقترب اللاعب المصري حسام شلبي من الظهور مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي هامبورج الألماني، بعدما رشحه مدرب للتصعيد إلى الفريق الأول، عقب تقديمه لمستوى طيب للغاية طوال الفترة الماضية.



حسام شلبي هو لاعب مصري من مواليد شهر فبراير عام 2000، يجيد اللعب في مركز الديفندر "لاعب الوسط المدافع"، وهو قائد فريق الشباب، ويمتلك إمكانات فنية وبدنية هائلة، بالإضافة إلى ثبات كبير في المستوى وشخصية قوية داخل الملعب.

