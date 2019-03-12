مفكر إسلامي: "حب الصحابة" أول الشرك

12 مارس 2019 - 09:43 ص

قال الباحث الإسلامي والمستشار القانوني أحمد عبده إننا تربينا على تعظيم الأشخاص.. ونحن أصحاب هوى ولنا في ذلك صولات وجولات، لذلك صنعنا للصحابة ألقاب وسمات وصفات تفي بعملية التبجيل.

وأضاف عبده على حسابه في فيسبوك أننا فعلنا ذلك كيدا في الشيعة ليزداد انقسام الأمة ويتعمق، حيث انحرفنا أكثر وأكثر فقمنا بتسمية قول الصحابي بأنه حديث موقوف وقول التابعي حديث مقطوع، وكلاهما بصحيح البخاري جنبا إلى جنب مع أحاديث رسول الله التي أطلقنا عليها بأنها أحاديث مرفوعة.

وأوضح لأننا نحب أن نشرك بالله صار القدح في سيرة أحد الصحابة إنما هو نوع من الكفر موجب لتكفيرك.. وتجد المصفقين لتكفيرك يقبلون من كل حدب وصوب ليزايدوا على تكفيرك.

وتابع قائلا: نشأ مذهب أهل الشرك الذين قاموا بتحويل الإسلام من دين موضوعي ومناهج ربانية وقرآن سماوي وعقيدة رحمانية، فصار الدين عندهم أحاديث نبوية، و تعظيم لأشخاص الصحابة بألقاب التمجيد لكل منهم، وإعلاء لأئمة المذاهب كـ (أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل) وأصبح الخروج عن رأيهم إنما هو نوع من المجون أو الفسق.

وصارت مؤلفات هؤلاء جميعا تحمل لقب ثوابت الأمة، وصار الخروج عنها كفر بالله، بحسب قوله.

وصار الخروج عن اجتهادات هؤلاء إنما هو خروج عن الجماعة موجب لتكفيرك فورا، بل عندنا بمصر باحث اسمه "إسلام بحيري" تم سجنه لأنه قدح في فقه الأئمة الأربعة.

وأِشار إلى أنه عندنا شيخ تم سجنه لأنه قال بأن البخاري "مسخرة" وهو يعني بذاك كتاب البخاري، فسجنوه، وغيرهم.

وتابع قائلا: تجد من تعظيم هؤلاء السلف العظام أسماء للتبجيل منها ما يلي: أبو بكر ولقبه "الصديق" وعمر بن الخطاب ولقبه" الفاروق" ، وعثمان بن عفان "كانت تستحي منه الملائكة"، وسبدنا جعفر اسمه "أسد الله" ، وجعفر "ذو الجناحين" لأنهم يلقبونه بجعفر الطيار ، وابن عباس "حبر الأمة" ، وعن خالد بن الوليد بأنه "سيف الله المسلول"، وغير ذلك من ألقاب التمجيد كثير.

بينما تجد الحقيقة مغايرة لذلك في أغلب الأحيان، فما كان الإسلام يحتاج سيفا مسلولا ولا كان ابن عباس فقيها ولا كانت الملائكة تستحي من عثمان بينما لا تستحي من الناس جميعا، وأنه فلن تقوم لهذه الأمة قائمة لأنها لن تجدد فقه الأسياد من الأئمة الأربعة، ولن تجدد علم أسيادنا من أئمة الحديث، بحسب زعمه.