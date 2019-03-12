رئيس الزمالك يهدد بمنع إذاعة لقاء القمة مع الأهلى

12 مارس 2019 - 09:47 ص

هدد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بمنع إذاعة مباراة القمة أمام نظيره النادي الأهلي المقرر اقامتها في 30 مارس الجاري، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وقال منصور، في تصريحات إعلامية صباح اليوم الثلاثاء: "لن أسمح بدخول عربية الإذاعة والتلفزيون إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية".

وتابع: "قرار المنع سيأتي بسبب المستحقات المالية الخاصة بنادي الزمالك لدى الشركة الراعية التي تصل لقرابة 85 مليون جنيه، التي لم نحصل عليها حتى الآن".