ريهام سعيد عن سيلفي محطة مصر:"دي واحدة شبهي"

12 مارس 2019 - 09:52 ص



ردت الإعلامية ريهام سعيد على الصورة المتداولة لها "السيلفي" خلال حادث محطة مصر التي انتشرت أخيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت "سعيد"، من خلال برنامج" صبايا"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن هذه الصورة ليست لها، ولكنها لسيدة تشبهها.



وأضافت "سعيد": "الناس كلها هاجمت الشاب اللي اتصور سيلفي خلال حادث قطار محطة مصر، ولما طلعت معاه وانتقدته الناس كلها شتمتني، وقاموا نشرولي صورة ليا وأنا بتصور جنب الحادث".



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