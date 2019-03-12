عضو بـ"الصحة العالمية": 2020 موعد تخلص مصر من فيروس سى

12 مارس 2019 - 09:53 ص

قال الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، انه من الأهمية العلم بالوضع الصحي للمواطن لدى الدولة لمعرفة حمل الأمراض المزمنة على الدولة.

واضاف عصمت فىتصريحات صحفية له ، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن الفيروسات الكبدية "100 مليون صحة"، تستهدف الكشف عن الأمراض التي تسبب الموت المبكر للمواطنين مثل السمنة والسكر والضغط.

واشار عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبديةالى أن اللجنة حددت عدد المصابين بفيروس سي بستة ملايين مصاب ، كما انه تم علاج نحو 2 مليون مواطن، ويتم البحث حاليًا عن ثلاثة ملايين مواطن مصاب بفيروس "سي" لعلاجهم، متوقعًا أن تتخلص مصر من هذا الفيروس خلال عام 2020، لتصبح أول بلد في العالم خالية منه.