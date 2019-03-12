  • الثلاثاء 12 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:50 م
بحث متقدم
أرشيفية

التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"

عواصف ترابية

انخفاض كبير بالحرارة وعواصف ترابية وسقوط امطار غدا

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى.. والرئاسة الفلسطينية تحذر

سيد عبد الحفيظ

«عبد الحفيظ» يزف بشرة سارة لجماهير الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

إصدار 371 قرارًا لإزالة مخالفات البناء

البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء

الفريق كامل الوزير

كامل الوزير:" أنا مش هاقطع رقبة حد..اللى مش هايشتغل هيتحاسب"

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظات مرعبة من داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الكاتب الصحفي نبيل زكي

وفاة الكاتب الصحفي نبيل زكي

لحظة سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

شاهد.. أول فيديو للحظة سقوط الطائرة الإثيوبية

عضو بـ"الصحة العالمية": 2020 موعد تخلص مصر من فيروس سى

صحة وتغذية

عصمت
عصمت

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

السيسى يكلف اللواء كامل الوزير بتولى وزارة النقل

#

فحص 18 مليونًا و102 ألف مواطن بمبادرة "100 مليون صحة"

#

مكرم تدعو مرضى فيروس سى حول العالم لتلقى العلاج بمصر

#

الصحة: دواء لفيروس سي بالأسواق غير مطابق للمواصفات

أمراض الكبد

منظمة الصحة العالمية

جمال عصمت

قال الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، انه من الأهمية  العلم بالوضع الصحي للمواطن لدى الدولة لمعرفة حمل الأمراض المزمنة على الدولة.

واضاف عصمت فىتصريحات صحفية له ، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن الفيروسات الكبدية "100 مليون صحة"، تستهدف الكشف عن الأمراض التي تسبب الموت المبكر للمواطنين مثل السمنة والسكر والضغط.

واشار عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبديةالى أن اللجنة حددت عدد المصابين بفيروس سي بستة ملايين مصاب ، كما انه تم علاج نحو 2 مليون مواطن، ويتم البحث حاليًا عن ثلاثة ملايين مواطن مصاب بفيروس "سي" لعلاجهم، متوقعًا أن تتخلص مصر من هذا الفيروس خلال عام 2020، لتصبح أول بلد في العالم خالية منه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"
» مواليد97.. الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية
» ركود اقتصادي بتركيا قبيل الانتخابات البلدية
» الأهلي يفقد هذا النجم أمام شبيبة الساورة
» مصر تحتل المرتبة الأولى في تدفقات صندوق ETF
» «ميدو»: «صلاح يحتاج مساندكم في هذه الفترة»
» "اقتصادية القناة" تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار جنيه
» البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء
» كامل الوزير:" أنا مش هاقطع رقبة حد..اللى مش هايشتغل هيتحاسب"
» مشاجرة دموية بسبب معاكسة سيدة فى القليوبية
» شاهد.. ريهام سعيد تظهر بـ"جبيرة" على الهواء

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:06 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك