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مسلمة في "فوكس نيوز" تدافع عن حجاب "إلهان عمر"

عرب وعالم

إلهان عمر
إلهان عمر

عبد القادر وحيد- متابعات

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«إلهان عمر» أكثر النساء نفوذًا فى أمريكا

فوكس نيوز

مذيعة

إلهان عمر

منجة

حفصة كامل

انتقدت منتجة تعمل في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية مذيعة القناة "جين بيرود"، بسبب تعليقاتها المسيئة على حجاب "إلهان عمر" النائبة في المجلس التشريعي.

وكتبت حفصة كامل، وهي من أصول باكستانية تعمل في "فوكس نيوز"، في تغريدة لها على تويتر: "هل بإمكان (جين بيرو) أن تتوقف عن نشر هذه الرواية الخاطئة بأن المسلمين يكرهون أمريكا بطريقة ما، أو النساء اللاتي يرتدين الحجاب لسن أمريكيات بما فيه الكفاية؟

وأضافت: "لديك مسلمون يعملون في الشبكة ذاتها التي تعملين بها، بما في ذلك نفسي".

وكانت بيرو قد أثارت رد فعل عنيف بعد تصريحاتها، التي تتساءل عما إذا كان حجاب عمر يعني أنها تقدم "القانون الإسلامي" على الدستور الأمريكي.

وأوضحت بيرو أن نظرة إلهان عمر المعادية لإسرائيل لم تجلبها من الحزب الديمقراطي، إن لم يكن كذلك فمن أين تلك النظرة المعادية؟ فكروا بالأمر، عمر ترتدي الحجاب وفقا لتعليمات القرآن، التي تأمر النساء أن يتحجبن لكي لا يتعرضن للتحرش، بحسب قولها.

وتساءلت هل يدلل التزامها بالحجاب على التزامها بالشريعة الإسلامية  هذا بحد ذاته مناقض للدستور الأمريكي؟


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