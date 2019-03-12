سيد علي: "انتظروا مفاجأة سارة هذا الشهر"

12 مارس 2019 - 10:09 ص



قال الإعلامي سيد علي، إن شهر مارس الجاري سوف يشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها بسبب الجيوب الفضية.



وأوضح "علي"، خلال برنامجه "حضرة المواطن"، المُذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم أن المصريين سوف يحصلون على 10 أجازة هذا الشهر بسبب الجيوب الفضية.



وأوضح أن ظاهرة الجيوب الفضية تعني أن يوم الجمعة سوف يتكرر هذا الشهر 5 مرات، وأيضا سوف يتكرر يوم السبت 5 مرات، وبذلك يكون الإجمالي 10 أيام.



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