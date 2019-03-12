أسرار جديدة عن زيارة الـ"4 ساعات" لبشار

12 مارس 2019 - 10:20 ص

لا تزال زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لطهران ولقائه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية "علي خامنئي"، تتكشف أسرارها، خاصة أنها كانت مفاجئة وسرية.

صحيفة "صبح نو" الإيرانية، كشفت عن تفاصيل مثيرة عن اللقاء السري الذي جمع خامنئي"، وبشار الأسد.

وقالت الصحيفة إن بشار غادر دمشق عبر طائرة إيرانية بشكل سري للغاية، حفاظا على حياته، ومن ثم وصل إلى مطار مهر أباد، ثم توجه فورا برفقة موكب حراسات قوي إلى أحد المباني في العاصمة الإيرانية.

وأضافت أن سيارة سوداء وصلت حوالي الساعة التاسعة صباحا إلى مقر المرشد علي خامنئي بشارع فلسطين، ودخلت المبنى دون استقبال رسمي، فيما سبقه إلى قاعة خاصة في مقر المرشد، مجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين، دعوا لحضور اللقاء.

وبعد لقاء بشار لخامنئي اتجه مباشرة نحو مكتب الرئيس حسن روحاني، الذي كان يعلم بالزيارة قبل موعدها بيوم واحد فقط، ومع ذلك إلا أن الرئيس روحاني فضل ألا يبلغ إلا قلة قليلة بالأمر حتى قبل ساعة واحدة من اللقاء، وهذا هو سبب عدم وضع العلم السوري في اللقاء.

وبعد نحو أربع ساعات فقط من تواجد بشار في طهران، اتجه إلى المطار، ومن ثم عاد إلى دمشق برفقة قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وأضافت الصحيفة أنه بعد التأكد من وصول الأسد إلى دمشق بسلام، أعلنت طهران عن الزيارة بشكل رسمي.

يذكر أن بشار خلال السنوات الثماني الماضية، لم يغادر حتى دمشق إلا في ما ندر، وسبب ذلك تهديد حياته بشكل مستمر، وكان هناك احتمال كبير بأن تتعرض حياته للخطر أثناء سفره من قبل الكيان الصهيوني.

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية قامت أثناء لقاء بشار بخامنئي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي على تزييف صورة للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية " علي خامنئي" أثناء استقباله لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

وتظهر الصورة لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي وبشار الأسد، ولكن بعد تعديلها ليظهر فيها خامنئي بنفس طول بشار الأسد، بعد تعديلها على الرغم من أنه في الحقيقة أقصر بكثير من قامة الأسد.