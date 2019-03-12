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"البيئة" تطلق مبادرة لتقليل استهلاك البلاستيك

الحياة السياسية

وزيرة البيئة
ياسمين

متابعات حنان حمدتو

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وزارة البيئة

وائل محمدرضا

محلاتالسوبر

أفاد الدكتور وائل محمد رضا رئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة، بأن الوزارة تنفذ مبادرة وهي تقليل الاستهلاك  من البلاسيتك بسبب أضراره الكبيرة على البيئة، وتأثيره على البيئة البحرية، فيتحلل بعد فترات طويلة، وتشمل هذة المبادرة استخدام شنط القماش والكارتون، بدلا من البلاستيك كما كان يحدث سابقا.

وأضاف رضا، فى تصريحات صحفية، أن هذة المبادرة تضمنت التواصل مع أدارات محالات السوبر ماركت الكبيرة، من أجل التقليل من استخدام الأكياس البلاستيك للمستهلاكين، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدربيية لإعادة تدوير المخلفات البلاستكية.

وتابع أن عددا كبيرا من شباب الجامعات المصرية، قاموا بتأسيس جمعية، يتم من خلالها عمل الأنشطة الشبابية من جميع الجماعات المصرية للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة، وهناك أيضا مبادرة لتنظيف نهر النيل، ويتم تطبيقها بالاتفاق والتعاون مع عدد كبير من الشباب من أسوان إلى الإسكندرية.

وأشار إلى أن الوعي البيئة أصبح جزء من ثقافة الشباب لمواكبة التكنولوجيا الحديثة للوصل إلى المزيد من الشباب من خلال منصات "السوشيال ميديا".


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