شاهد.. ظهور غريب لـ"عمرو أديب " على الهواء

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

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ظهر الإعلامي عمرو أديب على الهواء وهو يحاول أن يتعلم العزف على "الصاجات"، للمرة الأولى.

و فشل "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، في العزف على "الصاجات".

وقال "أديب": "ديه طلعت صعبة جدًا، كنت فاكرها حاجة بسيطة".

شاهد الفيديو.
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