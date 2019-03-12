شاهد.. ظهور غريب لـ"عمرو أديب " على الهواء

12 مارس 2019 - 10:36 ص



ظهر الإعلامي عمرو أديب على الهواء وهو يحاول أن يتعلم العزف على "الصاجات"، للمرة الأولى.



و فشل "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، في العزف على "الصاجات".



وقال "أديب": "ديه طلعت صعبة جدًا، كنت فاكرها حاجة بسيطة".



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