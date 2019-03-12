حداد يغتصب طفلًا ويقتله داخل حديقة بالشرقية

12 مارس 2019 - 10:36 ص

أمر قاضى المعارضات بمحكمة منيا القمح حبس المتهم باستدراج طفل عمره 5 سنوات، والتعدى عليه جنسيا وقتله، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، من أسرة الطفل " محمد م م ت" 5 سنوات مقيم المحمدية دائرة المركز، بوفاته إثر سقوطه من على شجرة أثناء لهوه بالقرب من المنزل، ولم تتهم الأسرة أحد بوفاته، وتم دفن جثة الطفل.

وبعد أيام من الحادث، توصلت تحريات الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونيه، إلي وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين قيام "هاني م ش" 16 سنة حداد، باستدراج الطفل إلى حديقة بالقرية، والتعدى عليه جنسيا، وقام بقتله وتركه وفر هاربا.