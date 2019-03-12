أول تعليق لـ"زيدان" بعد عودته لقيادة الريال

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علق الفرنسي زين الدين زيدان على عودته مجدداً لقيادة فريق ريال مدريد الإسباني بعد 9 شهور من استقالته، قائلا: "يعتبر "تحديًا أكبر".

أضاف "زيدان"، في مؤتمر صحفي بعد إعلان عودته لتدريب النادي الملكي، "وأضاف "زيدان" إنه تحدٍ أكبر، بالتأكيد، إنها المرة الثانية"، مضيفًا "لقد سئلت للتو: ألا تخاطر؟.. لكن إذا نظرنا إلى هذا لن أعود ليس هناك فقط العودة، أنا متحمس لشيء آخر، إنه مشروع ثانٍ بالنسبة لي، بالنسبة للنادي سأقبل التحدي لأنني أرغب في ذلك بشدة.

وتابع: "أريد أن أعود إلى التدريب مرة أخرى، أعتقد بأن قلبي قال لي: (لقد استرحت جيدًا)"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس.

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