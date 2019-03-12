طلب إحاطة عاجل لإلزام المواطنين بطلاء واجهات المنازل

12 مارس 2019 - 10:40 ص

تقدمت الدكتورة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لرئيس الحكومة، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول إلزام المواطنين بطلاء واجهات المنازل إعمالًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضافت القشاش فى طلبها أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء نص في مادته السادسة على أنه لا يصدر القرار بالتصالح إلا بعد التأكد من طلاء واجهة المباني، على أن تراعي اللجان المختصة في ذلك الوضع الخاص بالقرى والنجوع ، واشارت الى أن المواطنين الآن في حيرة من أمرهم، فالقانون استثنى القرى والنجوع إلا أن الوحدات المحلية تطلب من المواطنين طلاء منازلهم بالمخالفة للقانون.

واكدت طلاء واجهات العقارات تعد لمسة فنية جميلة تعكس مستوى حضاريا راقيًا ويجب المشاركة المجتمعية في تجميل المباني والشوارع الرئيسية بالمحافظات، ولكن تنفيذ القانون أمر وجوبي على الجميع، خصوصًا أن سكان هذه القرى والنجوع حالتهم الاقتصادية صعبة للغاية وليس لديهم المقدرة على طلاء الواجهات.