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بشرى الإبراهيمي للمتظاهرين عقب زيارة بوتفليقة

الحياة السياسية

بوتفليقة- الأخضر الإبراهيمي
بوتفليقة- الأخضر الإبراهيمي

عبد القادر وحيد- متابعات

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الإبراهيمي

كشف الأخضر الإبراهيمي، الدبلوماسي الجزائري ووزير شؤون الخارجية السابق، عن تفاصيل زيارته أمس الاثنين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن الإبراهيمي قوله:  "إنه يعتز باستقبال بوتفليقة له، معتبرا ذلك شرفا".

وبشر الإبراهيمي الجزائريين بـ"مرحلة جديدة بناءة ستبدأ في مستقبل قريب، ستعالج الكثير من مشاكلنا".

وأضاف أن صوت الجزائريين، لا سيما الشباب، كان مسموعا خلال الفترة الماضية، في إشارة إلى رضوخ بوتفليقة لمطالب الشارع، وتراجعه عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة، مطالبا المواطنين مواصلة التعامل مع الأحداث برقي، واحترام متبادل، مشددا على ضرورة وضع المسؤولية في المقام الأول.

يذكر أن الرئيس بوتفليقة عقب عودته للجزائر التقى نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

كما نشرت الوكالة  الرسمية صورا للرئيس الجزائري برفقة رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيي، ورئيس هيئة أركان الجيش قايد صالح.

و خلال هذا اللقاء قدم الفريق أحمد قايد صالح تقريرا حول الوضع الأمني على المستوى الوطني لا سيما على طول الحدود.

وكان بوتفليقة، قد أعلن مساء أمس الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 18 أبريل القادم.
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