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"ماكرون" يدعو لمرحلة انتقالية بفترة محددة فى الجزائر

عرب وعالم

ماكرون
ماكرون

وكالات- الدويني فولي

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حيا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بتأجيل انتخابات الرئاسة، والعدول عن ترشحه للرئاسة، داعيا إلى مرحلة انتقالية بمهلة معقولة.

وكان  بوتفليقة قد أعلن تأجيل الانتخابات في الجزائر وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة"، مقائلا: "لم أنوي قط الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا"، مشيراً إلى أن "الجمهورية الجديدة ستوضع بين أيدي الجيل الجديد من الجزائريين".

ولفت إلى "أنني أتفهم الرسالة التي جاء بها الشباب الجزائري"، مشيراً إلى أن "حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي إلا بأداء واجبي الأخير تجاه الشعب"، موضحاً أن "تأجيل الانتخابات يأتي لتهدئة التخوفات"، مضيفاً: "تنظيم الانتخابات الرئاسية سيجري بعد حوار وطني شامل".

وأشار إلى "أنني قررت إجراء تعديلات حكومية في أقرب الآجال"، لافتاً إلى أن "الندوة الوطنية الجامعة ستقودها شخصية وطنية جامعة قبل نهاية"، مضيفاً: "الانتخابات الرئاسية ستنظم بعد إجراء الندوة الوطنية".

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 نيسان 2019.

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