شاهد.. موقف محرج لريهام سعيد على الهواء

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الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد

إيمان هاني

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تعرضت الإعلامية ريهام سعيد، لموقف محرج على الهواء، حيث رن هاتفها على الهواء. وعلقت "سعيد" أثناء تقديمها لبرنامج "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية ،قائلة : "إية ده!! معلش أصل ابني عيان فـ حاطة التليفونات كلها في جيوبي".

وطالبت "سعيد" من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، معقبة: "اكتشفت أن أمن البلد دي مهدد من السوشيال ميديا".

 وتناولت "سعيد" قضية المشردين سيدات الشوارع، والأشخاص الذين يتسولون في الشارع ورفضهم الذهاب إلى درو رعاية، مؤكدة أن الواحد منهم يجمع حوالي 700 جنيها في اليوم ولهذا السبب يرفضون الذهاب لدور رعاية.

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