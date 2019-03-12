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فى العلم..

المحرصاوى: الأزهر قبلة المسلمين الثانية بعد الكعبة

دين ودنيا

جامعة الأزهر (أرشيفية)
جامعة االازهر

متابعات حنان حمدتو

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جامعة الأزهر

محمد المحرصاوي

قال الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، إن عدد ما يدرس بالأزهر تجاوز أكثر من مائة جنسية بما يزيد على ثلاثة وثلاثين ألفا من الطلاب منوها أن الأزهر اهتم كثيرا بالطلاب الوافدين وخاصة طلاب أفريقيا.

وأضاف المحرصاوى  في كلمته اليوم بالمؤتمر الذي تعقده الجامعة لافتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية ، ان الأزهر استمر هذه القرون العديدة بسبب أنه قبلة المسلم الثانية في العلم بعد قبلته الأولى للكعبة في الصلاة.

ونوه رئيس جامعة الازهر الى أن الجامعة حصلت على التصنيف الأول بالتصنيف الأفريقي عن جامعات شمال أفريقيا، منوها أن مصر تمتع بمكانة كبيرة في قلب أفريقيا.


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