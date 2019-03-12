برلماني: لن نصمت على حقوق عمال مواقف الأقاليم وأسرهم

12 مارس 2019 - 11:04 ص

قال النائب شديد ابو هندية، عضو مجلس النواب، أننا نحمل على كاهلنا أزمة عمال مواقف الأقاليم وأسرهم، ايمانا من دورنا كنواب للشعب.

وأضاف ابو هندية، خلال كلمته فى ندوة حزب المحافظين بعنوان "عمال مواقف الأقاليم بين تنفيذ القانون وعدم استجابة المسئولين"، إنه سوف يتم اتخاذ أداة رقابية مناسبة من أجل أن يحصل العاملين على حقوقهم المشروعة.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة العمالية والنقابية لدراسة الأزمة والتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب وشرح حل لمشاكل عمال مواقف الأقاليم.

جاء ذلك بحضور النواب شديد ابو هندية، مصطفى كمال، احمد البرديسى، وشعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، داليا فكرى رئيس لجنة المرأة بالحزب، ولفيف من القيادات العمالية .