  • الثلاثاء 12 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:50 م
بحث متقدم
أرشيفية

التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"

عواصف ترابية

انخفاض كبير بالحرارة وعواصف ترابية وسقوط امطار غدا

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى.. والرئاسة الفلسطينية تحذر

سيد عبد الحفيظ

«عبد الحفيظ» يزف بشرة سارة لجماهير الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

إصدار 371 قرارًا لإزالة مخالفات البناء

البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء

الفريق كامل الوزير

كامل الوزير:" أنا مش هاقطع رقبة حد..اللى مش هايشتغل هيتحاسب"

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظات مرعبة من داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الكاتب الصحفي نبيل زكي

وفاة الكاتب الصحفي نبيل زكي

لحظة سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

شاهد.. أول فيديو للحظة سقوط الطائرة الإثيوبية

صحيفة عبرية:

«السادات» الرئيس الوحيد الذي فهم الإسرائيليين

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ترامب: إيران تقترب من الحافة

#

تعرف على المشهد الذي أغضب ابنة السادات فيلم أحمد زكي

#

السادات.. الرئيس الذي أحبه معارضوه وندم قاتلوه

#

البرلمان يحتفي بمئوية «السادات»: رجل الحرب والسلام

تحت عنوان "معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 40 عامًا"، عقبت صحيفة " جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الرئيس محمد أنور السادات هو القائد العربي الوحيد الذي فهم سيكولوجية الشعب الإسرائيلي، مشيدة بذكاء "السادات" السياسي، حيث أدرك منذ زمن أهمية الراي العام في صنع القرار  .

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن قبل أربعين عامًا من هذا الشهر، وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام في واشنطن، والتي تعتبر أول معاهدة سلام لإسرائيل مع بلد عربي .

وأشار التقرير إلى أن بعد ستة عشر شهرًا من زيارة الرئيس محمد انو ر السادات إلي القدس، اعترفت معظم الدول العربية بإسرائيل كدولة مستقلة، حيث كان بمثابة اعترافا رسميا بإسرائيل من أكبر قوة عربية.

وجاءت معاهدة السلام في أعقاب عملية دبلوماسية صعبة بدأت بمعاملات سرية بين ممثلي البلدين، مما أدى إلى زيارة إلي القدس أثارت دهشة الجميع من قبل السادات، وهي أول زيارة رسمية يقوم بها أي زعيم عربي لإسرائيل.

 وترى الصحيفة أن "السادات" يعتبر الزعيم العربي الوحيد الذي فهم حقيقة نفسية الشعب الإسرائيلي، لافتة إلى أن في نظر الإسرائيليين، حولت زيارة "السادات" الصراع العربي الإسرائيلي من نزاع مستعصي إلى خلاف قابل للحل.

وشدد السادات نفسه، قبل توقيع اتفاقية السلام، على أن "90% من الصراع العربي الإسرائيلي هي نفسي"، كما أدرك السادات بشكل جيد، أهمية الرأي العام في عملية صنع القرار الدبلوماسي، وفق قولها.

وأضافت: "علم السادات أن زيارته لإسرائيل سوف تجذب قلوب الإسرائيليين وبالتالي تسهيل تحقيق أهدافه الدبلوماسية".

كما عرف "السادات" أن استمالة الرأي العام الإسرائيلي سيمنحه دعم الولايات المتحدة والكونجرس مما يمهد الطريق لاستعادة سيناء وتسوية أكثر شمولا مع خلق أساس لعلاقة خاصة بين القاهرة وواشنطن.

وبعد النجاح المدعم لحزب الليكود في 17 مايو 1977، بدأ رئيس الوزراء مناحم بيجين في محاولة تغيير الصورة التي يرددها العالم حوله بكونه داعية حرب سيقود المنطقة برمتها إلى حروب دامية، إذ سعي ان تعترف عملية السلام بمصرية شبه جزيرة سيناء، وقطع غزة كدولة مستقلة، بحسب الصحيفة .

ونوهت الصحيفة بتعاون مصر وإسرائيل في مجال مكافحة الإرهاب كان من الصعب حدوث ذلك بدون معاهدة السلام.

واستطردت: "بدون المعاهدة، كانت الفرصة ستتضاءل لحدوث هذا التحالف الخفي بين إسرائيل والدول العربية السنية في السنوات الأخيرة".

واختتمت الصحيفة، تقريريها بأن "لكن المؤكد أن معاهدة السلام يتم تبنيها على مستوى المؤسسات الأمنية في مصر لكنها أقل كثيرا على المستوى الشعبي لا سيما بين فئة النخبة التي تكن درجة من الكراهية تجاه إسرائيل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"
» مواليد97.. الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية
» ركود اقتصادي بتركيا قبيل الانتخابات البلدية
» الأهلي يفقد هذا النجم أمام شبيبة الساورة
» مصر تحتل المرتبة الأولى في تدفقات صندوق ETF
» «ميدو»: «صلاح يحتاج مساندكم في هذه الفترة»
» "اقتصادية القناة" تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار جنيه
» البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء
» كامل الوزير:" أنا مش هاقطع رقبة حد..اللى مش هايشتغل هيتحاسب"
» مشاجرة دموية بسبب معاكسة سيدة فى القليوبية
» شاهد.. ريهام سعيد تظهر بـ"جبيرة" على الهواء

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:06 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك