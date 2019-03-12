ظهور مبكٍ لشقيق ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة

12 مارس 2019 - 11:17 ص



أجهش إبراهيم عاطف، شقيق دعاء عاطف، باحثة في مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، والتي راحت ضحية حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة، بالبكاء في أول ظهور إعلامي له قائلا :"إنهم يتلقوا معلوماتهم من وسائل الإعلام فقط".



وأضاف "عاطف"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء دي إم سي""، المذاع على فضائية "دي إم سي " ،: "كل حاجة بنعرفها بالصدفة ومفيش متابعة جادة، مفيش حد واقف في ظهرنا ولاساندنا".



وتابع ، أنه علم بالصدفة أن تقرير التعرف على الجثامين سيخرج من أسبوع إلى 3 أسابيع، لافتًا إلى أن شقيقته كانت في مؤتمر الاتحاد الإفريقي. وأوضح أن شقيقته باحثة، وحصلت على الماجستير منذ شهرين، وحصلت على منحة دكتوراة في الصين، كانت ستجهز لها بعد عودتها من هذه الرحلة.



من جهته، وجه السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في إثيوبيا، التعازي للشعب المصري كله وأسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، معقبا: "السفارة المصرية في إثيوبيا تواصلت مع أسر الضحايا".



وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية ""دي إم سي" ، أن الخارجية الإثيوبية نظمت جلسة إحاطة لممثلي سفارات الدول التي منها ضحايا في الحادث، وأفادت بأن منطقة الحادث ما زالت مغلقة لحين وصول بعض الخبراء الدوليين، وممثلي منظمة الطيران المدني الدولية، وأنه بدأت الإجراءات الأولية لمحاولة التعرف على جثث بعض الضحايا.



وأوضح أن العملية ستستغرق وقتًا قد يمتد من أسبوع إلى 3 أسابيع، لافتًا إلى أن ممثلي السفارات أكدوا على سرعة التعرف بهويات وجثامين الضحايا وإجراءات نقلهم. وأشار سفير مصر في إثيوبيا، إلى أن الجانب الإثيوبي سيتكفل بنقل الجثامين، وإصدار شهادات الوفاة،موضحًا أنهم تواصلوا مع أسر الضحايا.

