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بالفيديو.. هيفاء وهبي ترقص بالهوت شورت

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هيفاء وهبي
هيفاء

محمد الخرو

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هيفاء وهبي

الجيش الإسرائيلي

الشموع

هوت شورت

الفيديوهات

شاركت صفحة لأحد المعجبين بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة فيديوهات من احتفالها بعيد ميلادها الـ43، والذي ارتدت فيه قميصا أبيض وشورت جينز.

وتظهر هيفاء وهبي في الفيديوهات وهي ترقص بانسجام، وسط أصدقائها، الذين قاموا بإشعال الشموع أعلى زجاجات الشامبانيا.

وقام معجبو هيفاء ، في نهار يوم الأحد، بالاحتفال بعيد ميلادها أسفل شرفة منزلها، وهتفوا بالاحتفال بعيد ميلادها وحملوا البلالين وتركوها فى الهواء.

وبعث الجيش الإسرائيلي، برسالة عاجلة إلى الفنانة والمطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، حيث أرسل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رسالة إلى المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم، العاشر من مارس.

وقال أدرعي: "مبروك هيفا وهبي كل عام، وانت بألف خير. إنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك.

ولم تعلق هيفاء وهبي على رسالة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ولم يصدر منها أي بيان رسمي حتى الآن .
شاهد الفيديو..

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