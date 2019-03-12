  • الثلاثاء 12 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:54 م
بحث متقدم
أرشيفية

التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"

عواصف ترابية

انخفاض كبير بالحرارة وعواصف ترابية وسقوط امطار غدا

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى.. والرئاسة الفلسطينية تحذر

سيد عبد الحفيظ

«عبد الحفيظ» يزف بشرة سارة لجماهير الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

إصدار 371 قرارًا لإزالة مخالفات البناء

البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء

الفريق كامل الوزير

كامل الوزير:" أنا مش هاقطع رقبة حد..اللى مش هايشتغل هيتحاسب"

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظات مرعبة من داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الكاتب الصحفي نبيل زكي

وفاة الكاتب الصحفي نبيل زكي

لحظة سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

شاهد.. أول فيديو للحظة سقوط الطائرة الإثيوبية

فى بلاغ

من اغتال 6 مصريين في طائرة إثيوبيا؟.. سؤال للنائب العام

قضايا وحوادث

الطائرة الإثيوبية
الطائرة الإثيوبية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

8 من مواطنيها ضحايا.. فرنسا تحقق بحادث تحطم الطائرة الإثيوبية

#

مصرع 6 مصريين فى طائرة إثيوبيا المنكوبة

#

إصابة 6 مصريين بحريق في مبنى سكني

#

المئات يتوافدون على معرض الكتاب فى يومه الأخير

تقدم المحامي بالنقض عمرو عبد السلام بشكوي للنائب العام يطالب بإيفاد فريق من أعضاء نيابة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها السلطات الإثيوبية ، لفتح تحقيق حول وفاة المصريين الـ 6 وهل تم اغتيالهم.

وقال عبد السلام في بلاغه: “بتاريخ أول أمس 10/3/2019 تحطمت إحدى الطائرات الإثيوبية طراز بيونج 737- 800” رحلة رقم ” اي تي 302 ” اثناء اقلاعها من أديس ابابا إلى العاصمة الكينية نيروبي بالقرب من بلدة بيشوفتو علي بعد 62 كيلو متر من العاصمة أديس ابابا، وقد اسفر هذا الحادث الأليم عن وفاة جميع الركاب وعددهم 157 شخصًا من بينهم 6 علماء مصريين كانو في مهمة رسمية”.

وأضاف: “وحيث أن الضحايا الدكتور أشرف التركي والمهندسة دعاء عاطف والمهندس عبد الحميد فراج، كانو في مهمة عمل خاصة ورسمية حيث تم ايفادهم من قبل الدولة بالتحسين الوراثي للانتاج الحيواني والنباتي في ظل مساعي مصر الحثيثة للدخول في عمق إفريقيا بالتزامن مع رئاستها للاتتحاد الإفريقي، وهم الاستاذ الدكتور اشرف التركي الذي يُعد واحدًا من أهم العلماء المصريين في مجاله في مصر وإفريقيا والشرق الاوسط، وله العشرات من الأبحاث الهامة فيما يتعلق بدراسات الفونا المصرية، وكل ما يرتبط بأمور الحجر الزراعي وتطوير المحاصيل، فضلًا عن علاقاته بعلماء أجانب في مجاله. والباحثين المساعدين له الضحية الثانية والثالثة واللذان يعملان بمركز بحوث الصحراء وشعبة المجال الحيواني”.

وبين أن المترجمتين سوزان أبو الفرج وعصمت عرنسة، من أهم المترجمات اللاتي يعملن بالاتحاد الإفريقي.ولهن باع كبير في الترجمة بالعديد من الهيئات الدولية الكبرى وكانتا في طريقهما إلى نيروبي في مهمة عمل رسمية تابعة للاتحاد الإفريقي.

كما أن الضحية السادسة نصار العزب، أحد أبرز المبرمجين في إدارة الحاسب الآلي ببنك مصر، والذي كان يعمل بمنظمة “فيزا” العالمية، والذي كان في طريقه إلى العاصمة الكينية، نيروبي، لحضور مؤتمر خاص بالمنظمة.

وتابع عبد السلام: “وحيث أن سقوط الطائرة بعد عده دقائق من اقلاعها علي هذا النحو وعلى متنها ستة من خيرة علماء مصر اثناء توجههم جميعًا في مهام رسمية بالعاصمة نيروبي يثير الشك والريبة ووجود شبهة جنائية في تعمد اسقاط الطائرة بهدف اغتيال العلماء الستة، خاصة ان السفارة الامريكية بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا قد أصدرت بيان يوم 8 مارس تحذر فيه بشدة رعاياها ومسئوليها في إثيوبيا من التوجه إلى مطار بولي الدولي واستقلال أي طائرة يوم 10 مارس، بزعم علمها بوجود دعوات إلى تنظيم احتجات يوم الأحد 10 مارس في ساحة مسكل بأديس ابابا، وبالبحث عن أي دعوات للاحتجاج في ساحة مسكل أو نية المتظاهرين لتنظيم مسيرات احتجاجية في هذا اليوم، لم نجد أي أخبار في هذا الصدد كما لم نجد ثمة أخبار تتعلق بتحذير السفارات الأجنبية لرعاياها في إثيوبيا يوم 10 مارس سوي السفارة الأمريكية”.

وواصل: ” الأمر الذي معه تشير الاحتمالات إلى وجود شبهة جنائية في اغتيال العلماء المصريين الذين لقو مصرعهم علي متن الطائرة الإثيوبية، نظرصا لوجود علاقات قوية للغاية بين إسرائيل وإثيوبيا، والتي تحاول فرض النفوذ علي إفريقيا بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، خاصة وإن اجهزة الاستخبارات الإجنبية وعلي راسها الموساد الإسرائيلي، كان لهم باع كبير في اغتيال عدد من العلماء المصرينن عليمر العقود الماضية، مثل عالمة الذرة المصرية سميرة موسى التي تم اغتيالها عام 1952 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكذلك العالم جمال حمدان والذي تم اغنتياله علي ايدي الموساد الإسرائيلي عام 1993، وعالم الذرة المصري سمير نجيب، والعالم الدكتور مصطفى مشرفة الذي تم اغتياله عام 1950، والعالم يحي المشد الذي تم اغتياله عام 1980″.

وأردف عمرو عبد السلام: ” لذلك نلتمس من سيادتكم التفضل بقيد الشكاية بدفتر العرائض وتكليف مكتب التعاون الدولي بايفاد فريق من أعضاء النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها السلطات الإثيوبية للوقوف علي اسباب الحادث ومعرفة أسباب سقوط الطائرة وعما إذا كان الحادث قدري بسبب عطل فني ام ان الحادث مدبرا واتخاذ اللازم علي ضؤ ماتسفر عنه التحقيقات علي الصعيد الدولي من اجل القصاص لشهداء العلم”.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» واشنطن ترفض تخلى كوريا عن ترسانتها النووية
» الاحتلال يخلي المسجد الأقصى من المصلين.. وإصابة 10 واعتقال 6
» الرئيس الفرنسي يصل إثيوبيا في زيارة رسمية
» التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"
» مواليد97.. الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية
» ركود اقتصادي بتركيا قبيل الانتخابات البلدية
» الأهلي يفقد هذا النجم أمام شبيبة الساورة
» مصر تحتل المرتبة الأولى في تدفقات صندوق ETF
» «ميدو»: «صلاح يحتاج مساندكم في هذه الفترة»
» "اقتصادية القناة" تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار جنيه
» البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:06 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك