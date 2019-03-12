في أول زيارة لمحطة مصر.. وزير النقل يجتمع بالعاملين

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وزير النقل

السكة الحديد

محطة مصر

كامل الوزير

استقبل الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل وقيادات بسكة حديد مصر، الفريق كامل الوزير، وزير النقل في أول زيارة له للمحطة بعد توليه منصبه الجديد.

وعقد وزير النقل الجديد اجتماعا مغلقا مع قيادات السكة الحديد، عقب وصوله مباشرة، مطالبا بالانضباط فى العمل وعدم التهاون فى معايير السلامة فى تشغيل القطارات.

وقد أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل الجديد، أنه بدأ ممارسة مهام عمله مباشرة عقب حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأنه لم يكن بعيدا عن الوزارة وهيئاتها، لافتا إلى أن الرئيس أعطى توجيهات بتطوير كافة قطاعات وزارة النقل وعلى رأسها السكة الحديد، التى ستكون الشغل الشاغل له بحيث تصبح هيئة متطورة آمنة نظيفة ومنضبطة فى يوليو 2020 .

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