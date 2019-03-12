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الأعلى للإعلام: شكوى ضد قناة البصيرة لهجومها على الدين المسيحى

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متابعات حنان حمدتو

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قناة لبصيرة

تناولت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقى، شكوى ضد برنامج "دين الحواريين" الذي يذاع على قناة "البصيرة" التى تبث من على النيل سات.

وقال جمال شوقى، رئيس اللجنة فى بيان له :" سيتم بحث شكوى ضد برنامج "دين الحواريين" الذى يذاع على قناة "البصيرة"، خلال اجتماع اللجنة القادم، و سيتم إعادة مشاهدة الحلقة محل الجدل التي ناقش فيها الشيخ الدكتور محمود عبدالرازق الرضواني أمورا وتفاصيل خاصة بالدين المسيحي، وقارن بينها وبين ما جاء في القرآن الكريم والعقيدة الإسلامية".

و الجدير بالذكر ان  مقدم البرنامج الرضواني  خلال حلقة الجمعة الماضية، هاجم الدين المسيحي، وبعض المعتقدات المسيحية، في برنامج ديني على قناة دينية إسلامية يفترض أن تناقش أمور الإسلام وليس المسيحية.


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