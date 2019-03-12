الجونة يستدرج «زعيم الثغر» للهروب من قاع الجدول

محمد عبد الحارس
يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا ثقيل على فريق الجونة فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الجونة فى إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى.
وطالب حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لاعبيه باستغلال إقامة المباراة على ملعبه لحصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى
على الجانب الآخر شدد حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد لمواصلة النتائج المتميزة بعد رباعية الإنتاج الحربى للتخلص من المراكز المتأخرة فى جدول المسابقة
ويحتل الجونة المركز الثامن بالجدول برصيد 29 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 28 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة.
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