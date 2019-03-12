النائب العام يحيل بلاغ "ميرهان" فى قضية الفيديوهات للنيابة

12 مارس 2019 - 11:57 ص

قال المحامى شعبان سعيد ان النائب العام المستشار نبيل صادق ارسل بلاغ ميرهان حسين المقيد برقم 2225 لسنه 2018 عرائض النائب العام ضد احد المحامين لنشره اخبار كاذبه بوجود اسطوانه لديه وتورطها بقضيه المخرج الشهير لنيابه شمال الجيزه لبدء التحقيق

يذكر ان مريهام حسين قد تقدمت بالبلاغ ضد رئيس تحرير جريدة “الوطن” والقائمين عليها، في تهمة نشر الأكاذيب عن الفنانة المصرية ميرهان حسين موكلة المحامي شعبان سعيد، وإدراج اسمها مع المتهمين في قضية “الفيديوهات المخرج خالد يوسف” الشهيرة.

وطالب المحامي شعبان سعيد وكيلًا عن الممثلة المصرية، بتحريك دعوى جنائية وتقديمهم للمحاكمة، بجريمة سب وقذف ميرهان حسين، وذلك من أجل إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الجريدة والقائمين عليها.

وجاء في البلاغ الآتي “جريدة الوطن الإلكترونية نشرت خبرًا كاذبًا بالتعاون مع المحامي أسامة زهران، والذي يدعي كذبًا أنه تقدم ببلاغ ضد ميرهان حسين في قضية الفيديوهات الجنسية التي تجري النيابة التحقيقات فيها، وهي محل اهتمام الرأي العام بمصر والوطن العربي حاليًا”.

أكد وكيل النجمة في البلاغ أن كل ما تم نشره وتداوله ليس له أي أساس من الصحة، كما أن الفنانة لا تعرف المخرج خالد يوسف شخصيًا ولا تربطها به أي علاقة، مؤضحًا أنها تلقت الكثير من المكالمات من زملائها الذين اعتقدوا أنه تم القبض عليها على إثر ما نُشر، وهو ما قد يؤثر على مستقبلها الفني وسمعتها، لذلك تقدمت بهذا البلاغ.

يذكر أن الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، تقضيان فترة الحبس على ذمة التحقيق، في قضية “فيديوهات خالد يوسف”، وقد اعترفتا بالزواج العرفي منه في الفترة ذاتها التي صور بها الفيديو، بينما سافر المخرج والبرلماني الشهير إلى باريس، معلنًا انتظاره توجيه اتهام رسمي إليه.