«العميد» يبحث عن تحسين النتائج أمام «الدراويش»

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يواجه فريق سموحة، نظيره الإسماعيلي فى الخامسة والنصف مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى.

ويسعى "العميد" حسام حسن فى حصد نقاط المباراة فى أول ظهور له، لإنقاذ الفريق السكندرى من تراجع النتائج، بعدما خسر الجولة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة وما زال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 28 نقطة وما زال لديه 5 مباريات مؤجلة.


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