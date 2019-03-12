شاب يقتل طليق والدته بسبب خلافات على الذهب

12 مارس 2019 - 12:04 م

قتل شاب طليق والدته بسلاح أبيض "سكين"؛ بسبب تعدي الأخير على والدة الأول لوجود خلافات سابقة بينهما، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من شرطة النجدة تفيد نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم.

والفحص تبين نشوب مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه "عاطل"، 27 سنة، وطليقته لدى مطالبتها له بإعادة مصوغاتها الذهبية التي استولى عليها، إلا أن الأمر تطور إلى تعديه عليها بالضرب، الأمر الذي دفع ابنها إلى التدخل لنصرتها واشتبك مع طليق والدته، وسدد له طعنة نافذة في الجسم أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات والأكمنة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات