رأيت الشمس في المنام

12 مارس 2019 - 12:07 م

رؤية الشمس مناما..

التأويل.

هي في المنام الملك الأعظم أو الخليفة أو الأب أو الذهب أو أمير من الأمراء أو امرأة جميلة. ومن رأى في منامه أنه تحول شمساً فإنه يصيب ملكاً على قدر شعاعها. ومن رأى أنه تعلق بها فإنه ينال قوة وخيراً من وزير أو كاتب. فإن رأى أنه ملك الشمس أو تمكن منها فإنه يكون مقبول القول عند الملك. وإن رآها صافية منيرة قد طلعت عليه فإن كان والياً نال قوة في ولايته من الملك. وإن كان من الرعية نال رزقاً حلالاً وإن كانت امرأة نالت من زوجها ما تقر عينها به .

و من طلعت الشمس في بيته تزوج، وإن رأتها امرأة تزوجت واتسعت عليها دنياها، وإن رآها تاجر ربح في تجارته. وضوء الشمس هيبة الملك وعدله. وإن رأى الشمس كلمته أصاب رفعة وكذلك القمر، فإن كلماه ومضى معهما فإنه يموت. وإن رأى الشمس طلعت على رأسه دون جسده فإنه ينال أمراً جسيماً أو دنيا شاملة، وإن طلعت على قدميه دون جسده نال زراعة كثيرة من طعامه وثمارها واتسعت عليه دنيا حلال، وإن رأى أنها طلعت على بطنه تحت ثيابه والناس لا يعلمون أصابه البرص فإن بزغت على صدره دون جسده فإنه يمرض .

ومن رأى أن الشمس تحولت رجلاً كهلاً فإن الخليفة يتواضع لله تعالى ويعدل وينال قوة ويقوى جد المسلمين وتحسن أمورهم ويكسر الجيش ويهلك أعداء المسلمين. فإن تحولت رجلاً شاباً فإنه يخور ويضعف حال المسلمين. ومن رأى أن الشمس في مجار مختلفة أوقاتها تدل على خوارج يخرجون على الملك من مواضع شتى .

ومن رأى الشمس انشقت نصفين وبقي نصفها وذهب نصفها إلى أن حاذاه وكان للنصفين نور وشعاع فإنه يخرج عليه خارجي ويملك مثل ما ملك الملك. وإن عاد نصفها الذاهب إلى النصف الباقي وعادت شمساً صحيحة فإنه يرجع إليه الملك ويأخذ ملكه ويملك مثل ما كان يملكه هو. فإن صار كل نصف شمساً فإنه يخرج عليه قائد من قواده ويملك مثل ما كان يملك .

ومن رأى أنه ابتلع الشمس فإنه يعيش مغموماً محزوناً. وإن رأى أن الشمس طلعت من مغربها فإن الرائي يفتضح بين الناس فإن كان بينه وبين أحد سر فإنه يفشو وربما يظهر الأمر الخفي .

وطلوع الشمس من مغربها يدل على توبة الرائى، وقيل على قرب أجله وقيل على حادث في الأرض، ويدل للمريض على الصحة. وإن رأى أن ملكاً ابتلع الشمس فإنه يموت .

ومن أصاب من ضوء الشمس فإنه ينال كنزاً من الكنوز ومالاً عظيماً ويؤتيه الله خيراً. والشمس إذا رآها الإنسان تطلع من الشرق وتغرب مثل ذلك فإنها دليل خير لجميع الناس وتدل على الأعمال وذلك أنها تنبههم من نومهم وتحركهم إلى الأعمال وتدل في بعض الناس على أنه يولد له أولاد ذكور. ومن رأى الشمس تنزل في فراشه وتهدده فإنها تدل على مرض شديد، وإن رآها تفعل به خيراً فإنها تدل على الصحة .

وإن رأى أنه يهرب من الشمس فإنه يفر من زوجته أو من سلطان أو من مكروه. ومن رأى الشمس خرجت من ذكره فإنه يرزق ولداً يكون له شأن

ومن رأى الشمس والقمر اجتمعا على ضيائهما ونورهما فإنه يدل على زواج امرأة جميلة .

ومن رأى شمسين اصطكتا فهما ملكان يقتتلان، ومن رأى أنه سجد لشمس أو القمر فإنه يرتكب إثماً عظيماً وجرماً كبيراً، ومن رأى شعاع الشمس يخرج منه فإنه ينال سلطاناً ودولة .

وربما دلت رؤية الشمس على الأرزاق والمعاش والهدى وإتباع الحق الظاهر والشفاء من الأمراض لمن جلس فيها أو ملكها في زمن الشتاء. وتدل على الهموم والأنكاد والفقر والأسقام لمن جلس فيها أو ملكها في زمن الصيف .

ورؤية الشمس والقمر والنجوم دليل على البلاء أو السجن أو الحسد من الأهل ثم ينال عاقبة حسنة في دينه قياساً على قصة يوسف عليه السلام وربما دل ذلك على الخوف والشدة. والله أعلم

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