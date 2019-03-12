"الأوقاف" تناقش خطورة المخدرات بـ"السيدة زينب"

12 مارس 2019 - 12:08 م

تنظم وزارة الأوقاف، ندوة دينية في مسجد السيدة زينب مساء اليوم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني .

وتناقش الندوة، وفقا لبيان الوزارة، التي تعقد بين صلاتي المغرب والعشاء موضوع "خطورة المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع" ويشارك فيها كل من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، والدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بمركز الطب الشرعي بوزارة العدل، ومستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.