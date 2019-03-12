طلب للنائب العام بحضور فريق مصري التحقيقات فى "الطائرة الإثيوبية"

12 مارس 2019 - 12:12 م





تقدم المحامي بالنقض عمرو عبد السلام ، بشكوي للنائب العام يطالب بايفاد فريق من أعضاء نيابة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها السلطات الاثيوبية للوقوف علي اسباب الحادث ومعرفة اسباب سقوط الطائرة وعما اذا كان الجادث قدري بسبب عطل فني ام ان الحادث مدبرا





وذكر في شكواه المقدمة للنائب العام أنه بتاريخ اول امس 10/3/2019 تحطمت احدي الطائرات الاثيوبية طراز بيونج 737- 800” رحلة رقم " اي تي 302 " اثناء اقلاعها من اديس ابابا الي العاصمة الكينية نيروبي بالقرب من بلدة بيشوفتو علي بعد 62 كيلو متر من العاصمة اديس ابابا وقد اسفر هذا الحادث الاليم عن وفاة جميع الركاب وعددهم 157 شخصا من بينهم 6 علماء مصريين كانو في مهمة رسمية وهم كلا من : الدكتور /اشرف التركي رئيس قسم بحوث الحشرات بمعهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، المهندسة دعاء عاطف عبدالسلام باحث مساعد بمركز بحوث الصحراء، والمهندس عبدالحميد فراج مجلي نوفل من شعبة الإنتاج الحيوان، المترجمة /سوزان أبو الفرج، المترجمة / عصمت عرنسة، نصار العزب، أحد أبرز المبرمجين في إدارة الحاسب الآلي ببنك مصر، والذي كان يعمل بمنظمة “فيزا” العالمية.

























وحيث ان الضحايا من الاول حتي الثالث كانو في مهمة عمل خاصة ورسمية حيث تم ايفادهم من قبل الدولة بالتحسين الوراثي للانتاج الحيواني والنباتي في ظل مساعي مصر الحثيثة للدخول في عمق افريقيا بالتزامن مع رئاستها للاتتحاد الافريقي وهم الاستاذ الدكتور اشرف التركي الذي يُعد واحدًا من أهم العلماء المصريين في مجاله في مصر وافريقيا والشرق الاوسط ، وله العشرات من الأبحاث الهامة فيما يتعلق بدراسات الفونا المصرية، وكل ما يرتبط بأمور الحجر الزراعي وتطوير المحاصيل، فضلا عن علاقاته بعلماء أجانب في مجاله.و الباحثين المساعدين له الضحية الثانية والثالثة واللذان يعملان بمركز بحوث الصحراء وشعبة المجال الحيواني

















كما ان الضحية الرابعة والخامسة سوزان أبو الفرج وعصمت عرنسة من أهم المترجمات اللاتي يعملن بالاتحاد الإفريقي.ولهن باع كبير في الترجمة بالعديد من الهيئات الدولية الكبري وكانتا في طريقهما الي نيروبي في مهمة عمل رسمية تابعة للاتحاد الافريقي ،كما ان الضحية السادسة نصار العزب، أحد أبرز المبرمجين في إدارة الحاسب الآلي ببنك مصر، والذي كان يعمل بمنظمة “فيزا” العالمية، والذي كان في طريقه إلى العاصمة الكينية، نيروبي، لحضور مؤتمر خاص بالمنظمة.

















وحيث ان سقوط الطائرة بعد عده دقائق من اقلاعها علي هذا النحو وعلي متنها ستة من خيرة علماء مصر اثناء توجههم جميعا في مهام رسمية بالعاصمة نيروبي يثير الشك والريبة ووجود شبهة جنائية في تعمد اسقاط الطائرة بهدف اغتيال العلماء الستة خاصة ان السفارة الامريكية بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا قد اصدرت بيان يوم 8 مارس تحذر قيه بشدة رعاياها ومسئوليها في اثيوبيا من التوجه الي مطار بولي الدولي واستقلال اي طائرة يوم 10 مارس بزعم علمها بوجود دعوات الي تنظيم احتجات يوم الاحد 10 مارس في ساحة مسكل باديس ابابا وبالبحث عن اي دعوات للاحتجاج في ساحة مسكل او نية المتظاهرين لتنظيم مسيرات احتجاجية في هذا اليوم لم نجد اي اخبار في هذا الصدد كما لم نجد ثمة اخبار تتعلق بتحذير السفارات الاجنبية لرعاياها في اثيوبيا يوم 10 مارس سوي السفارة الامريكية

















الامر الذي معه تشير الاحتمالات الي وجود شبهة جنائية في اغتيال العلماء المصريين الذين لقو مصرعهم علي متن الطائرة الاثيوبية نظرا لوجود علاقات قوية للغاية بين اسرائيل واثيوبيا والتي تحاول فرض النفوذ علي افريقيا بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي خاصة وان اجهزة الاستخبارات الاجنبية وعلي راسها الموساد الاسرائيلي كان لهم باع كبير في اغتيال عدد من العلماء المصرينن عليمر العقود الماضية مثل عالمة الذرة المصرية سميرة موسي التي تم اغتيالها عام 1952 التي تم اغتيالها في ولاية كاليفورتيا الامريكية وكذلك العالم جمال حمدان والذي تم اغنتياله علي ايدي الموساد الاسرائيلي عام 1993 وعالم الذرة المصري سمير نجيب والعالم الدكتور مصطفي مشرفة الذي تم اغتياله عام 1950 والعالم يحي المشد الذي تم اغتياله عام 1980







