شاهد.. مجموعة عمال مصر وحزب الوفد ينظمان ملتقى للشباب بالفيوم الخميس

12 مارس 2019 - 12:13 م

قال محمود حجاج المستشار الاعلامي لمجموعة عمال مصر الصناعية لدعم الاستثمار المصري وخدمة المستثمرين ومؤسس ملتقي السلام العالمي لدمج الثقافات العربية،بعقد الملتقي التوظيفي الاول بمشاركة حزب الوفد لتعيين نحو 2000 شاب من كافة المؤهلات ومن الجنسين حيث يعقد الملتقي في حضور عدد كبير من شركات القطاع الخاص بداية من العاشرة من صباح الخميس القادم بمركز شباب أطسا الفيوم.

وذلك فى اطار المشاركة المجتمعية ومساندة المجتمع المدني فى خدمة المجتمع سواء بالتوعية او بالدعم او بالتأهيل،

بالإضافة الى تنفيذ عدد من المبادرات خلال المرحلة القادمة فى الاقاليم والمحافظات.

وأكد رئيس مجموعة عمال مصر المهندس هيثم حسين الامين العام لاتحاد المجالس المحلية والبرلمانية، بأن المجموعة تعقد سلسلة ملتقيات توظيفية بالمحافظات والاقاليم لدعم الشباب المصري بمشاركة كيانات مختلفة واضاف ان دعم الشباب ثقافية ومهنيا هو نهوض للدولة المصرية