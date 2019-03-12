حقيقة وفاة الفنان صلاح عبدالله

12 مارس 2019 - 12:17 م

نفى الفنان صلاح عبدالله، ما تردد من أنباء حول شائعة وفاته، وقام بنشر صورة لزوجته من المملكة العربية السعودية وهي تؤدي مناسك العمرة.

وعلق عبدالله على الصورة: "مراتي في العمرة فرحانة أووي بالصورة دي بس هموت من الضحك لو حد سألني هي أنهي واحدة فيهم"، وأضاف ساخرًا :"يلا موتني ما أنا اتعودت خلاص".

يشار إلى أن صلاح عبد الله، ممثل مصري من مواليد 25 يناير 1955، وجاءت معرفة الجمهور الحقيقية بصلاح عبد الله من خلال مشاركته في مسلسل "سنبل بعد المليون" في عام 1987 حين عرض عليه الفنان محمد صبحي القيام بأحد الأدوار الصغيرة، إلا أنها كانت من الأدوار المؤثرة في ذاكرة الجمهور التي علق بذهنها طريقة حديث صلاح عبد الله ونكاته التي منحتهم المزيد من الضحك .