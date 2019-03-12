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ضيفة منى الشاذلى تروى قصة مؤثرة عن حرمانها من والدتها 27 عاما

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روت نانسي صلاح أحدي فريق عمل برنامج SNL بالعربي على قصة رؤية والدتها بعد 27 عامًا من خلال التليفزيون بعدما شاركت في تقديم SNL بالعربي.

وقالت نانسي خلال حوارها لبرنامج" معكم" المذاع عبر فضائية " سي بي سي " مع الإعلامية مني الشاذلي ، أن والدها ووالدتها انفصلا منذ سنوات عديدة عندما كانت طفلة، وحرص والدها على إخفائها عن والدتها سنوات عديدة.

وأضافت نانسي :" أنها هددت بوصولها لوالدتها عن طريق التلفاز وهو ما حدث فعلا،معقبة : لقيت أمي بعد 27 سنة، شافتني في التليفزيون".

وتابعت :" مشفتش أمي غير بعد 27 سنة ، عانيت جدا و مريضت بظروف صحية صعبة جدا قررت عمتي تجبلي أمي و تخلينش أشوفها ".

 شاهد الفيديو..


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