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"القومى للمرأة" يشارك في الدورة الـ63 بالأمم المتحدة

الحياة السياسية

مايا مرسى فى اعمال الدورة63
مايا مرسى فى اعمال الدورة63

متابعات حنان حمدتو

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الأمم المتحدة

المجلس القومي للمرأة

مايامريى

حضرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة والسفير محمد إدريس، رئيس البعثة المصرية فى نيويورك ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، الجلسة الافتتاحية للدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة - بنيويورك، والتى عقدت أمس، الاثنين، تحت عنوان "نظم الحماية الاجتماعية والبنى التحتية المستدامة وتمكين النساء والفتيات".

وقالت جيرالدين بيرن ناسون، رئيسة الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة  ،فى تصريحات صحفية انه لابد من ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين والعمل بجدية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأشارت إلى أهمية توفير الحماية الاجتماعية للنساء، خاصة فى الناحية التعليمية والصحية والتمكين الاقتصادى.

فيما أكد أنطونيو جيناريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية تمكين النساء، والعمل على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، مشيدا بقدرات النساء على القيادة منذ العصر القديم.

فيما شهدت الجلسة مشاركات رئيسة المجلس الاقتصادى والاجتماعى، ورئيسة مجلس الأمن فى دورته الحالية (فرنسا)  ورئيسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ورئيسة منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وممثلين عن المجتمع المدنى، ومن بعدهم ممثلو المجموعات بدءا بمجموعة الـ77، وألقتها وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، والمجموعة الأوروبية وألقاها وزير العمل والعدالة الاجتماعية برومانيا ونيجيريا نيابة عن المجموعة الأفريقية، والجزائر نيابة عن المجموعة العربية.


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