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برلماني: إقامة بطولة الرماية بمطروح يساهم فى الترويج للسياحة بالمنطقة

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الرماية
الرماية

أمينة عبد العال

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مطروح

الرماية

محافظة مطروح

قال النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح،  إن إقامة بطولة للرماية بمحافظة مطروح سيكون لها مردود ايجابى كبير ويساهم بشكل كبير فى الترويج للسياحة بالمنطقة الغربية، مشيدا بوعود اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية ببحث إنشاء نادى للرماية بالمحافظة تمهيدا لإقامة بطولة فى هذا الإطار.

وأضاف "العميرى" فى بيان صحفى له اليوم،  أن هذا الأمر يأتى بعد نجاح المهرجان الأول للرماية بمطروح الذى اقيم مؤخرا برعاية  حزب مستقبل وطن بمطروح، وأشاد رئيس الاتحاد المصرى للرماية بالمهرجان ووعوده بأن تكون هناك بطولة فى المحافظة ينظمها الاتحاد المصرى كما وعد أيضا بانة لابد أن يكون هناك نادى للرماية بمطروح فى أسرع وقت.

وأشار "عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح"، أن المهرجان الأول للرماية الذى عقد خلال الساعات القليلة الماضية شارك فيه " 89 " رامي بحضور رئيس الاتحاد المصرى للرماية  ومدير امن مطروح وعدد كبير من الجهات التنفيذية والأمنية والشعبية في محافظه مطروح، وعلى هامش المهرجان اهدي رئيس الاتحاد المصرى للرماية درع الاتحاد الي مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر الذي أطلق شارة بداية انطلاق مهرجان مطروح الاول للرماية والسياحة .

و حضر المهرجان اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية.


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