إحباط تهريب 3 أطنان سكر مدعم في السوق السوداء

12 مارس 2019 - 01:00 م

وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 66 قضية تموينية تنوعت ما بين 10 عدم حمل شهادة صحية، 11 عدم الإعلان عن أسعار، و18 إدارة منشأة بدون ترخيص، ضبط 3 أطنان و700 جران سكر مدعم قبل تهريبها بالسوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.