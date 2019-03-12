مسجل خطر يشعل النيران في قطار بالسكة الحديد

12 مارس 2019 - 01:03 م

تمكن قطاع الأمن العام من إلقاء القبض علي مسجل خطر قام باشعال النيران في قطاء بورش أبو غاطس، بسبب عدم قبوله في أحد الوظائف بهيئة السكة الحديد.

وتلقى قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة بتاريخ 22 فبراير الماضي بلاغا بنشوب حريق وانبعاث أدخنة كثيفة بسقف العربتين الأخيرتين من تشكيل إحدى القطارات، والمخزن بورش أبو غاطس بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة.

وتم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة المسجل شقي خطر "أيمن. م. ع" 47 سنة، بائع متجول، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، سبق اتهامه في 20 قضية (قتل - حريق عمد – سرقة متنوعة – مخدرات - هروب من المراقبة- سلاح بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وعلل ذلك لسابقة تقدمه للعمل بهيئة السكة الحديد ورفض تعيينه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .