شاهد.. شاب يتبرع بـ"كبده" لصديقه

12 مارس 2019 - 01:09 م



أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بتبرع شاب يدعي محمود عبدالله بأكثر من 60% من الكبد لصديقه المريض.



وأكد "الإبراشي" ، من خلال برنامج "كل يوم"المذاع علي فضائية " أون إي"، أن هذه الحالة لا مثيل لها ، حيث أنها تحدث عادة داخل العائلة أو بين الأقارب.



وأوضح"الإبراشي"، أن هذه الصداقة تعكس قيم التضحية و الإخلاص التي لابد من تسليط الضوء عليها ، معقبا :" هذه الواقعة حالة أتمني أنها تصيب الكثيرين بعدوي التضحية و الوفاء".

