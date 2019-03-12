شاهد.. شاب يتبرع بـ"كبده" لصديقه

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شاب

الإبراشي

أون إي


أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بتبرع شاب يدعي محمود عبدالله بأكثر من 60% من الكبد لصديقه المريض.

وأكد "الإبراشي" ، من خلال برنامج "كل يوم"المذاع علي فضائية " أون إي"، أن هذه الحالة لا مثيل لها ، حيث أنها تحدث عادة داخل العائلة أو بين الأقارب.

 وأوضح"الإبراشي"، أن هذه الصداقة تعكس قيم التضحية و الإخلاص التي لابد من تسليط الضوء عليها ، معقبا :" هذه الواقعة حالة أتمني أنها تصيب الكثيرين بعدوي التضحية و الوفاء".

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