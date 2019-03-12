  • الثلاثاء 12 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:53 م
بحث متقدم
أرشيفية

التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"

عواصف ترابية

انخفاض كبير بالحرارة وعواصف ترابية وسقوط امطار غدا

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى.. والرئاسة الفلسطينية تحذر

سيد عبد الحفيظ

«عبد الحفيظ» يزف بشرة سارة لجماهير الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

إصدار 371 قرارًا لإزالة مخالفات البناء

البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء

الفريق كامل الوزير

كامل الوزير:" أنا مش هاقطع رقبة حد..اللى مش هايشتغل هيتحاسب"

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظات مرعبة من داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الكاتب الصحفي نبيل زكي

وفاة الكاتب الصحفي نبيل زكي

لحظة سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

شاهد.. أول فيديو للحظة سقوط الطائرة الإثيوبية

عامل يقتل زوج شقيقته خلال مشاجرة فى القليوبية

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مشاجرة دامية بين جزار وعامل فى القليوبية

#

ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة شقيقها بالقليوبية

#

عامل يقتل شقيقته في مشاجرة بأسيوط

#

شك فى سلوكها.. فطعنها بالدقهلية

أقدم عامل على قتل زوج شقيقته بطلق نارى بسبب خلافات عائلية بينهما وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بناحية منطى – دائرة المركز .

على الفور، انتقل العميد محمد عبدالهادى رئيس فرع البحث الجنائى، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "هانى.ن" 35 سنة، عامل بناء، و"محمد.ح" 35 سنة، عامل بناء "زوج شقيقه الأول"، توفى أثر إصابته بطلق نارى خرطوش بأعلى الفخذ الأيسر، وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة .

تبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات عائلية بين الطرفان، وحال قيام الأول بمعاتبة الثانى حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته صوب المجنى عليه أحدث اصابته التى أودت بحياته، وأثناء محاولته الفرار قام المدعو "عبد الحميد .ا .خ " 29 سنة، مندوب مبيعات ومقيم المطرية – القاهرة، بضبطه والتحفظ عليه، وبسؤال الأخير، قرر مضمون ما أسفر عنه الفحص .

بمواجهة المتهم ، اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» واشنطن ترفض تخلى كوريا عن ترسانتها النووية
» الاحتلال يخلي المسجد الأقصى من المصلين.. وإصابة 10 واعتقال 6
» الرئيس الفرنسي يصل إثيوبيا في زيارة رسمية
» التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"
» مواليد97.. الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية
» ركود اقتصادي بتركيا قبيل الانتخابات البلدية
» الأهلي يفقد هذا النجم أمام شبيبة الساورة
» مصر تحتل المرتبة الأولى في تدفقات صندوق ETF
» «ميدو»: «صلاح يحتاج مساندكم في هذه الفترة»
» "اقتصادية القناة" تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار جنيه
» البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:06 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك