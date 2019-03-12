  • الثلاثاء 12 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:53 م
بحث متقدم
أرشيفية

التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"

عواصف ترابية

انخفاض كبير بالحرارة وعواصف ترابية وسقوط امطار غدا

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى.. والرئاسة الفلسطينية تحذر

سيد عبد الحفيظ

«عبد الحفيظ» يزف بشرة سارة لجماهير الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

إصدار 371 قرارًا لإزالة مخالفات البناء

البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء

الفريق كامل الوزير

كامل الوزير:" أنا مش هاقطع رقبة حد..اللى مش هايشتغل هيتحاسب"

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظات مرعبة من داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الكاتب الصحفي نبيل زكي

وفاة الكاتب الصحفي نبيل زكي

لحظة سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

شاهد.. أول فيديو للحظة سقوط الطائرة الإثيوبية

طبيبة تتوصل لكبسولات تخفض نسبة السكرى فى الدم

صحة وتغذية

كبسولات الكمثرى
كبسولات الكمثرى

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«الصحة» تبحث نقل التجربة الهولندية في مجال تجميع البلازما

#

خبير فى أمراض الدم بالمركز الطبى العالمى

#

نقل «ياسمين الخطيب» إلى المستشفى

#

وزير الشباب: شبكات التواصل وراء زيادة الإلحاد

مرض السكر

المركز القومى للبحوث

سعاد الجنجيهى

توصلت الدكتورة سعاد الجنجيهي، أستاذ بشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومي للبحوث، الى صناعة كبسولات من بلسم الكمثرى لتقليل مستوى السكر في الدم لمرضى السكري من النوع الثاني.

وقال المركز القومى للبحوث ، انه تم تسجيل المخرج البحثي كبراءة اختراع من المؤتمر الدولي لبراءات الاختراع بالكويت، لتحضير المخرج على المستوى الصناعي، حيث إن المستخلص أو الأقراص المصنعة منه تستخدم كأدوية مكملة لخفض سكر الدم.

وقالت الجنجيهي، أن البحث قابل للتطبيق الفوري على المستوى الصناعي، والمستفيد النهائي منه هو شركات الأدوية، التي يمكنها إنتاج وصناعة هذا الدواء أو المستحضر الطبي.

وأضافت أن كبسولات بلسم الكمثرى أثبتت فعاليتها، حيث يخفض المستخلص النباتي مستوى السكر بنسبة 64% بعد شهر، وبنسبة 66% بعد شهرين، ونسبة 69% بعد ثلاثة شهور، ونسبة 70% بعد أربعة شهور ، كما حسنت الاقراص مستوى السكر لدى 75% من المرضى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» واشنطن ترفض تخلى كوريا عن ترسانتها النووية
» الاحتلال يخلي المسجد الأقصى من المصلين.. وإصابة 10 واعتقال 6
» الرئيس الفرنسي يصل إثيوبيا في زيارة رسمية
» التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"
» مواليد97.. الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية
» ركود اقتصادي بتركيا قبيل الانتخابات البلدية
» الأهلي يفقد هذا النجم أمام شبيبة الساورة
» مصر تحتل المرتبة الأولى في تدفقات صندوق ETF
» «ميدو»: «صلاح يحتاج مساندكم في هذه الفترة»
» "اقتصادية القناة" تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار جنيه
» البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:06 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك