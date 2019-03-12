طبيبة تتوصل لكبسولات تخفض نسبة السكرى فى الدم

12 مارس 2019 - 01:17 م

توصلت الدكتورة سعاد الجنجيهي، أستاذ بشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومي للبحوث، الى صناعة كبسولات من بلسم الكمثرى لتقليل مستوى السكر في الدم لمرضى السكري من النوع الثاني.

وقال المركز القومى للبحوث ، انه تم تسجيل المخرج البحثي كبراءة اختراع من المؤتمر الدولي لبراءات الاختراع بالكويت، لتحضير المخرج على المستوى الصناعي، حيث إن المستخلص أو الأقراص المصنعة منه تستخدم كأدوية مكملة لخفض سكر الدم.

وقالت الجنجيهي، أن البحث قابل للتطبيق الفوري على المستوى الصناعي، والمستفيد النهائي منه هو شركات الأدوية، التي يمكنها إنتاج وصناعة هذا الدواء أو المستحضر الطبي.

وأضافت أن كبسولات بلسم الكمثرى أثبتت فعاليتها، حيث يخفض المستخلص النباتي مستوى السكر بنسبة 64% بعد شهر، وبنسبة 66% بعد شهرين، ونسبة 69% بعد ثلاثة شهور، ونسبة 70% بعد أربعة شهور ، كما حسنت الاقراص مستوى السكر لدى 75% من المرضى.